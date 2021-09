"Aspetta altre offerte": il retroscena sull'acquisto di Anguissa

Il Napoli ha chiuso il calciomercato con un colpo tanto necessario quanto inatteso. Gli azzurri infatti, alla ricerca di un mediano, hanno seguito lungo tutta l'estate tanti nomi diversi. Partendo da Basic, passando per Koopmeiners e Berge, Giuntoli non ha chiuso nessuno dei centrocampisti citati ed ha virato su un nome inedito: Zambo Anguissa.

L'ex mediano del Fulham, arrivato in chiusura di mercato, ha lasciato tutti stupiti. Il camerunense ha incantato fin dall'esordio con la Juve e sta giocando in maniera impeccabile da quando è arrivato al Napoli. Quantità, qualità, intelligenza tattica e caparbietà sono solo alcune delle caratteristiche che lo rendono l'uomo perfetto per questo Napoli.

Il Mattino, quest'oggi, svela un retroscena interessante riguardante il suo acquisto. Stando a quanto riportato dal quotidiano, il Napoli stesso avrebbe espressamente detto ad Anguissa di aspettare "prima altre offerte dalla Premier", in modo tale da riuscire a chiudere l'affare in prestito oneroso (cinquecentomila euro) con diritto di riscatto (quindici milioni).