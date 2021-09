"Anguissa mi ricorda Vieira!": l'ex calciatore innamorato del centrocampista azzurro

Antonio Cassano ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della Bobo TV, trasmissione in diretta su Twitch, a proposito del Napoli. Di seguito le dichiarazioni principali evidenziate dalla nostra redazione:

"Lo spagnolo Fabian Ruiz è un altro calciatore straordinario della rosa azzurra. Poi c’è questo Anguissa che non conoscevo, uno che gioca ogni tre giorni a questo ritmo, è un marziano vero e proprio! Forse sono estremo, ma mi viene il paragone flash in mente con Vieira".

"Che chiamata di Giuntoli, prendere un calciatore del genere in prestito con diritto di riscatto, dopo 3 giorni era in campo con la Juve e da allora è un carrarmato. Era un giocatore fuori dal giro solo per i dirigenti incompetenti che non conoscono i giocatori. Faccio i complimenti al ds azzurro per il colpo messo a segno".