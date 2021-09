Santacroce entusiasta: "Farà impazzire i napoletani"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabiano Santacroce, procuratore ed ex giocatore del Napoli.

“Il Napoli mi ha dato sensazioni sicuramente positive, non solo per le vittorie. L’ultima gara contro l’Udinese ha fatto capire di che pasta sia fatto Spalletti, con mosse tattiche molto interessanti battendo un avversario ostico. È un ottimo allenatore e il suo lavoro sta dando i suoi frutti".

Sul match contro i blucerchiati ha inoltre aggiunto: "Se il Napoli affronterà la Sampdoria con la stessa intensità e voglia sarà un avversario semplice da battere. Le squadre che possono temere gli azzurri sono poche. I difensori del Napoli non dovranno abbassare il livello d’attenzione. Caputo e Quagliarella sono due attaccanti esperti e sanno trasformare ogni mezza palla in occasione da gol. Soprattutto Fabio che ci ha già punito in passato ed è un giocatore molto pericoloso".

Elogio importante per il difensore centrale azzurro: "Koulibaly è uno dei giocatori più importanti della squadra, si sente tanto quando manca. Fa la differenza, è stato l’acquisto in più perché io pensavo fosse la stagione del suo addio e invece vederlo ancora qui significa che il progetto del Napoli è ancora saldo. C’è tanta positività, le sue prestazioni sono sempre di alto livello, dà una garanzia importante".

Ha infine concluso con delle considerazioni sull'attaccante del Napoli: "Il miglior Santacroce avrebbe fermato Osimhen. Avrei avuto più difficoltà con Ounas e Lozano. Giocatori con la velocità del nigeriano ce n’erano tanti. Sarebbe stato bello, però, sfidarlo. Ha tutte le carte in regola per far impazzire i napoletani. Deve migliorare tanto e ha margini di crescita. Ma ha capacità fisica, voglia e grinta che possono farlo arrivare veramente in alto".