Sampdoria-Napoli, le probabili formazioni: D'Aversa ritrova Thorsby, due cambi in avanti per Spalletti

Dopo il momentaneo soprasso di Milan e Inter a 13 punti, avendo vinto le gare contro Venezia e Fiorentina, adesso il Napoli di Spalletti punta a mantenere la vetta della classifica, a punteggio pieno, materializzando il controsorpasso. Obiettivo vincere alle ore 18:30 contro la Sampdoria di Roberto D'Aversa.

Difesa confermatissima. Assenti Verre, Gabbiadini e Ihattaren a centrocampo, mentre è stato recuperato Thorsby che dovrebbe essere schierato dal 1' forse con Ekdal (ballottaggi comunque vivi con Adrien Silva e Askildsen). Candreva e Damsgaard ancora esterni titolari. Anche l'attacco è confermatissimo con il duo composto tra Caputo e Quagliarella.

Il Napoli potrebbe confermare in toto il blocco difensivo visto a Udine, con la conferma di Rrahmani e altra panchina per Manolas. Fabiàn e Anguissa fissi in mediana, vista l'emergenza infortuni, mentre sulla trequarti - insieme al capitano Insigne - pronti a partire dal 1' Lozano e Zielinski al posto di Politano ed Elmas. Osimhen confermatissimo davanti, neanche a dirlo.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All. D'Aversa.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn, Anguissa; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.