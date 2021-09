Samp, Caputo: "Per me il Napoli è la rosa migliore della Serie A". Le parole dell'attaccante

Da avversario di oggi per il Napoli con la sua Sampdoria, il neo-arrivato Francesco Caputo ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport per parlare degli azzurri che affronteranno alle 18:30:

"Io non ho nessun dubbio, il Napoli è la prima forza del campionato. Ho visto in tv la partita con l'Udinese, sulla carta loro sono la squadra più in forma, la migliore. Sanno cosa vogliono, è la rosa che è cambiata di meno. Ma noi siamo pronti".

"Osimhen? A prescindere da lui, loro hanno giocatori fortissimi: Insigne, Lozano, Zielinski… Lui sta bene, è forte fisicamente e di testa, sa attaccare gli spazi. Non puoi lasciargli campo, non ti perdona. Ma faremo una grande gara".