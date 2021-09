Pussetto a Dazn: "Sappiamo chi affrontiamo, ma noi siamo una grande squadra!"

A pochi minuti dall'inizio del match Udinese-Napoli, Ignacio Pussetto è intervenuto ai microfoni di Dazn. Di seguito quanto evidenziato:

"Pensavamo di cominciare bene il campionato, era il nostro obiettivo. Contro la Juve era una partita difficile, ma abbiamo ottenuto un grande risultato. Oggi sarà una grande serata, speriamo bene".

Su cosa avete lavorato in particolare per la sfida contro il Napoli?

"Pensiamo solo a giocare bene, siamo una squadra che non aspetta cosa faccia l'avversario, ma l'importante è giocare bene noi. Il Napoli è una grande squadra".

Questa è la tua stagione?

"Spero di sì, l'anno scorso ci fu l'infortunio. Spero di continuare su questa strada e lavorare con la squadra così".