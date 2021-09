Doppio record in vista per il Napoli in caso di vittoria nella gara contro l'Udinese: la statistica

L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa il punto della situazione in casa Napoli, in particolare sul piano statistico, ricordando quanto fondamentale sia una possibile vittoria questa sera alle ore 20:45 in casa dell'Udinese. C'è un doppio record che il Napoli e il suo nuovo allenatore Spalletti hanno tutta la voglia di centrare.

"La voglia è forte di provare a vincere la partita (ultima del quarto turno di Serie A) così da gustare ancora il piacere di un primo posto in solitaria. Perché se vincere aiuta a vincere, assistere alle battute d'arresto delle concorrenti per la vetta ti restituisce le energie che stai utilizzando sul doppio fronte sportivo".

"Vincere a Udine è la missione, anche per ripetere quanto fatto nella passata stagione con 4 successi di fila nelle prime 4 giornate, e al Napoli non è mai riuscito per due stagioni di seguito. Sarebbe un motivo di soddisfazione pure per Spalletti, ex ancora amato per essere riuscito a portare i friulani in Champions, che le prime 4 vittorie di fila era riuscito a centrarle soltanto una volta, alla guida dell'Inter nel 2017/2018".