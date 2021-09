Spalletti poteva venire a Napoli già anni fa: il retroscena dell'ex dirigente azzurro

Quest'oggi, sulle pagine de Il Mattino, è stato intervistato Pierpaolo Marino, ex dg del Napoli e oggi all'Udinese, avversario di stasera proprio degli azzurri. Nell'intervista, Marino ha avuto modo di ricordare anche il suo passato e, in particolare, di raccontare un retroscena di 12 anni fa: fu vicino al portare Spalletti a Napoli. L'affare si è fatto ugualmente, con un leggero ritardo, ma l'ex dg azzurro ricorda come mai la trattativa non si concluse già allora:

"De Laurentiis ascoltò il mio suggerimento, nel 2009, e mi disse di andare a ingaggiare Spalletti. Fu Luciano che declinò, perché da poco si era lasciato con la Roma e non aveva tutta questa voglia di rimanere in Serie A. Infatti, poi, andò allo Zenit qualche mese dopo".