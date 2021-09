Demme e Lobotka vicini al rientro: ecco quando torneranno a disposizione di Spalletti

L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino ha parlato delle condizioni di Diego Demme e Stanislav Lobotka. I due mediani sono ancora fuori e hanno costretto Fabian Ruiz e il neo-acquisto Anguissa a fare gli straordinari in loro assenza, anche se i loro infortuni potrebbero essere smaltiti nel giro di altro poco tempo. Eccon quanto riportato dal quotidiano:

"Non fa parte dei convocati (per l'Udinese, ndr) Lobotka, il centrocampista slovacco ha svolto ieri lavoro personalizzato in palestra, salterà anche la prossima trasferta con la Sampdoria, e tornerà contro il Cagliari (partita in programma domenica 26 settembre, ndr)".

"Vicino al rientro anche Demme l'ex regista del Lipsia anche ieri si è allenato parzialmente in gruppo e giorno dopo giorno migliora la condizione e potrebbe far parte del gruppo per la trasferta con la Fiorentina in probramma il 3 ottobre".