LIVE - Udinese-Napoli 0-2 (24', Osimhen; 36' Rrahmani): Rrahmani raddoppia di testa dopo uno splendido schema su calcio piazzato

Buonasera a tutti cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Udinese-Napoli. Gli azzurri sfideranno i bianconeri allo stadio Friuli nella gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A. Alta la posta in palio per entrambi i team: sia gli uomini di Gotti che quelli di Spalletti hanno la possibilità di raggiungere la vetta della classifica vincendo stasera.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Pussetto, Deulofeu. Allenatore: Gotti

Napoli (4-3-3) : Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti

GLI AGGIORNAMENTI