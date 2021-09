Ancelotti: "A Napoli ho vissuto due anni stupendi. La separazione? Vi dico come la penso"

Ospite di RadioRai, Carlo Ancelotti, il nuovo (ritrovato) allenatore del Real Madrid ha avuto modo di parlare tanto di Serie A, delle sue impressioni sulle squadre che si fronteggeranno quest'anno, il tutto ricordando anche la sua avventura al Napoli:

"Li ho vissuto due anni professionali splendidi, ma so benissimo come funziona e credo sia finita nel modo giusto. Quando non c'è sintonia tra società ed allenatore è giusto separarsi, anche quest'anno il Napoli è competitivo. Se può vincere non lo so, ma può competere".

"Spalletti e De Laurentiis sono due persone oneste, credo che ci possano essere discussioni ma alla fine si va d'accordo. Io sono andato molto d'accordo con De Laurentiis e ho conosciuto una piazza splendida".