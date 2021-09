Auriemma sulla Juventus: "Senza Ronaldo, niente scudetto. Contro lo Spezia vedrò una squadra che lotta per la salvezza"

Durante la trasmissione TikiTaka in onda su Italia 1, Raffaele Auriemma ha espresso alcune parole. Di seguito quanto evidenziato:

"Se non ci fosse stato Ronaldo, la Juve non avrebbe mai vinto lo scudetto. Mercoledì vedrò due partite: Salernitana-Verona e Spezia-Juventus, in cui ci sono due squadre che lottano per la salvezza".