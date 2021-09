Sulla via della guarigione, le ultime sulle condizioni di Alex Meret: c'è una novità

Secondo quanto appreso da La Repubblica, il giovane portiere azzurro Alex Meret - dopo l'infortunio subito alla seconda gara di campionato contro il Genoa e riscontrata solo pochi giorni dopo in nazionale - starebbe ormai recuperando la sua forma migliore.

Infatti, secondo il quotidiano, il friulano spera addirittura in una convocazione per la gara del Napoli contro l'Udinese, da giocare nella serata di domani 20 settembre alle ore 20:45. Il classe 1997 potrebbe dunque bruciare leggermente i tempi per poter essere subito a disposizione di Luciano Spalletti.