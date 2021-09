Udinese-Napoli, pronto un cambio sulla fascia sinistra? L'arma in più di Luciano Spalletti

I gol subiti nella trasferta di Leicester da Ayoze Perez e Barnes, provengono da gravi disattenzioni dei due terzini Giovanni Di Lorenzo e Kevin Malcuit.

Nonostante tutto, Luciano Spalletti, in vista della non semplice trasferta di Udine e delle condizioni precarie di Mario Rui, potrebbe comunque trovarsi costretto a riproporre la stessa coppia di terzini vista in Inghilterra.

L'arma in più di Luciano Spalletti

Il tecnico di Certaldo ha preso anche in considerazione l'idea di schierare Juan Jesus da adattato, ma è più un'ipotesi in vista di altre sfide che non per quella di Udine.

Questo perché i bianconeri proveranno per lo più a difendersi cercando il ribaltone in contropiede ed ecco che, quindi, servirà maggiore spinta su entrambe le fasce e non un blocco su una di esse per favorire gli avversari.