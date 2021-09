Osimhen, il retroscena con Mertens quando non era ancora un giocatore del Napoli

L'edizione odierna de Il Mattino svela un particolare retroscena legato a Victor Osimhen, l'uomo del momento dopo la doppietta del King Power Stadium e le belle prestazioni di inizio campionato.

Della sua vita all'ombra del Vesuvio si sa davvero poco se non che non gli piace andare in giro per bar, ristoranti e locali e preferisce una vita tranquilla, a casa, con pochi amici.

Uno tra questi è David Ospina, il suo punto di riferimento ed un mix tra un fratello maggiore ed un padre. Anche Kalidou Koulibaly è un amico fidato con il quale condivide anche il grande amore per la terra africana.

"E poi, - riporta il quotidiano - ovviamente, c'è Mertens: impossibile che non fosse così. Dries lo ha chiamato prima di tutti, prima ancora che arrivasse la firma sul contratto del Napoli. Victor non poteva credere alle sue orecchie e pensava che quello dall'altra parte del telefono fosse un amico per uno scherzo".