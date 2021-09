De Laurentiis sarà a Leicester questa sera: due le motivazioni principali

Questa sera, il Napoli farà il suo esordio nella nuova edizione dell'Europa League in casa del Leicester City al King Power Stadium. Per l'occasione, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis sarà al fianco della squadra e assisterà al match, il che fa notizia.

Questo perché in passato, come ha ricordato anche il quotidiano Repubblica nella sua edizione di oggi, il patron ha snobbato spesso la competizione. I motivi della sua presenza sono principalmente due: si vuole evitare di snobbare, appunto, una competizione che potrebbe portare comunque degli introiti buoni nelle casse del Napoli e che porterebbe ulteriore prestigio a livello europeo in caso di buon risultato, se non di vittoria; inoltre, il secondo motivo sta nel ritrovato entusiasmo che la piazza sta vivendo col nuovo allenatore dopo tre anni passati a brancolare un po' nel buio.