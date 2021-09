Verso Leicester-Napoli, Spalletti può sorridere: il motivo

Cominciano a filtrare ed arrivare buone notizie in merito alla deroga per schierare, giovedì, nella tana delle foxes, David Ospina, Victor Osimhen e Kalidou Koulibaly.

Al momento, non c'è nessuna comunicazione ufficiale per il club partenopeo, ma c'è cauto ottimismo dato che è già arrivato il via libera dall'UEFA al club partenopeo.

In attesa della conferma, non dovrebbero esserci clamorosi colpi di scena che potrebbero ribaltare la situazione: il Napoli avrà regolarmente in campo, quindi, David Ospina, Victor Osimhen, Kalidou Koulibaly e porterà con sé Amir Rrahmani (anch'egli aveva disputato un impegno in Nazionale in area a rischio COVID-19).