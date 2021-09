Su Piuenne torna Calcio, amore e fantasia: ogni martedì alle 21

Dopo il grande successo della scorsa stagione torna a grande richiesta stasera, 14 settembre, “Calcio, amore e fantasia”, la trasmissione sul Napoli da un nuovo punto di vista, in onda su Piuenne (canale 17 del digitale terrestre).

La novità di quest’anno è il giorno della messa in onda: il martedì, tra il campionato e gli impegni di Europa League del Napoli, alle ore 21. Il salotto di Piuenne sarà guidato dalla conduttrice, Fabiola Cimminella, con la partecipazione fissa di un parterre d’eccezione, composto dagli ex azzurri Emanuele Calaiò e Gennaro Iezzo, del giornalista di Radio Marte Dario Sarnataro e dell’opinionista Tommy Esposito.

Ma non mancheranno sorprese, altri ospiti prestigiosi tra giornalisti ed ex azzurri e l’interazione col pubblico (tramite i canali social). In “Calcio, amore e fantasia”, trasmissione nata da un’idea di Tommy Esposito e che conta sul coordinamento redazionale del Caporedattore di Piuenne Gigi Ermetto, spazio, inoltre, ai tifosi vip: al talk show vivace e tecnico e alle immagini del Napoli, si alterneranno, infatti, le esibizioni degli artisti e gli interventi di attori e di altri personaggi del mondo dello spettacolo più in voga in Campania, introdotti dal direttore artistico Vincenzo D'Aniello.

Appuntamento da non perdere ogni martedì, alle 21, con “Calcio, amore e fantasia” su Piuenne, canale 17 del DT.