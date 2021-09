Spalletti prepara una possibile sorpresa di formazione per Leicester

La sfida che andrà in scena giovedì al Leicester City Stadium, vedrà la compagine partenopea guidata da Luciano Spalletti affrontare i foxes di Brendan Rodgers.

A Leicester aumenterà sicuramente il minutaggio di Zielinski, mentre migliorano le condizioni di Mario Rui ed il tecnico partenopeo potrebbe rischiarlo in questa trasferta.

Se non dovesse farcela a recuperare, Juan Jesus o l’adattamento di Malcuit a sinistra rappresentano le soluzioni. In attacco si rivedrà Hirving Lozano dal 1' così come Andrea Petagna.