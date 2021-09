Le condizioni di Osimhen in vista di Leicester-Napoli

Victor Osimhen ha messo a dura prova la retroguardia bianconera nel match allo Stadio Diego Armando Maradona, battagliando su ogni pallone arrivato in avanti. Il nigeriano, stremato e vittima di crampi, al minuto 89' ha lasciato il posto ad Andrea Petagna sul terreno di gioco.

Proprio questa condizione fisica ha allarmato i sanitari del Napoli che ieri, come fatto per Lorenzo Insigne, non hanno permesso al numero 9 di allenarsi con la squadra ma solo in palestra.

Oggi però, potrebbe tornare in gruppo e prepararsi al meglio per la sfida al Leicester City Stadium.