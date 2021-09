Impatto super di Anguissa: il retroscena con Spalletti ed il suo approdo a Napoli

La grande prova di Frank Zambo-Anguissa contro la Juventus ha stupito tutti: tifosi e non solo. Tant'è vero che, al termine del match, compagni di squadra e pagellisti l'hanno incoronato come migliore in campo.

Il suo approdo all'ombra del Vesuvio ha risolto il problema del centrocampo e, al fianco di Fabian Ruiz, ha arginato l'armata bianconera nel big match di sabato.

Una prestazione da incorniciare quella del camerunense che era sbarcato a Napoli soltanto 72 ore prima dello scontro diretto coi bianconeri ma che ha risposto subito presente alla chiamata di Luciano Spalletti.

A proposito del tecnico: anch'egli si è detto stupito dalla prestazione del suo nuovo acquisto che ora, è più che un valore aggiunto alla rosa partenopea.