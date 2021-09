Brutte notizie per il Napoli: l'hanno detto in diretta su Anguissa

Nel corso della diretta di questa mattina su Radio Marte con Raffaele Auriemma è intervenuto Toni Conceição, attuale allenatore del Camerun, per commentare l’esordio di Frank Zambo Anguissa con il Napoli.

“Mi è sembrato un debutto su alti livelli, ma vi assicuro che il giocatore può fare anche molto di più e lo farà con la maglia del Napoli se riuscirà a seguire la filosofia del suo allenatore. È molto bravo nella gestione delle situazioni a centrocampo, ma non è uno che crea molto gioco. Quindi, deve riuscire a sviluppare anche questa qualità e così può diventare davvero molto prezioso per la squadra di Spalletti”.

L’allenatore ha anche sottolineato che il centrocampista del Napoli è un punto di riferimento per la nazionale camerunense e che quindi ad oggi la sua convocazione per la Coppa d’Africa è assicurata. Anguissa sarà quindi impegnato dal 27 dicembre fino al 6 febbraio, qualora il Camerun dovesse arrivare in finale.

Ha inoltre aggiunto: “Anguissa è un giocatore molto forte sul piano fisico e tecnico e lavora tanto per migliorarsi. È stato giusto per lui approdare in un campionato come quello italiano dove serve grande coscienza e dottrina tattica. Il calcio inglese è basato molto di più sul ritmo, sul fisico e sulla velocità, in Italia bisogna anche essere in grado di ragionare e leggere le situazioni. Secondo me lui ha le doti per adattarsi a questo tipo di campionato”.