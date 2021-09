Contro la Juve, out per acciacchi Insigne, Osimhen e Mario Rui: le loro condizioni

Luciano Spalletti, nella gara di ieri sera tra il suo Napoli e la Juventus, è stato obbligato a far uscire dal terreno di gioco Lorenzo Insigne, Victor Osimhen e Mario Rui anzitempo, per via di alcuni acciacchi rimediati in partita.

La Gazzetta dello Sport, oggi, ha provato a chiarire le condizioni di questi tre azzurri. Per il capitano solo un trauma contusivo leggero, mentre il centravanti nigeriano una vistosa fasciatura. Stesso discorso di Osimhen per Mario Rui.

Per il Corriere dello Sport, ad ogni modo, Spalletti dovrà valutare bene se impiegare o meno i tre azzurri nella trasferta di Leicester, il prossimo giovedì 16 settembre per la gara d'esordio nella nuova Europa League.