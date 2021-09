NAPOLI FEMMINILE - Il primo acuto di Acuti porta il Napoli al successo con la Fiorentina

Alla seconda in casa, allo Stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, il Napoli Femminile ha battuto la Fiorentina per 1-0. Il match, valido per la terza giornata di Serie A Femminile, ha visto davanti due squadre ancora a 0 in classifica e desiderose di veder arrivare i primi punti: tra le due hanno prevalso le azzurre.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (3-4-3): Aguirre; Di Marino, Garnier, Abrahamsson; Imprezzabile, Goldoni, Colombo, Capitanelli; Erzen, Deppy, Acuti.

FIORENTINA (4-3-3): Schroffenegger; Tortelli, Kravetz, Zanoli, Vigilucci; Huchet, Breitner, Neto; Baldi, Lundin, Sabatino.

IL RESOCONTO DEL MATCH

Inizio difficile per il Napoli con Daniela Sabatino che grazia il Napoli in due occasioni: la prima al 2' quando, a pochi metri da Aguirre, calcia addosso alla spagnola che poi salva sulla linea in due tempi; la seconda all'8' quando riceve un filtrante basso centrale e, da sola a tu per tu col portiere, stampa incredibilmente sul palo. Dopo 20' di sofferenza di una buona Fiorentina, il Napoli prova ad uscire e calcia tre volte in pochi minuti: prima con Deppy che calcia addosso a Schroffenegger in uscita; poi la stessa Deppy, in contropiede con Acuti e Erzen, serve quest'ultima che calcia sul palo; infine, Goldoni dalla distanza. Successivamente, tanto fisico e tanta lotta per il possesso della palla a centrocampo, fino al termine della prima frazione.

Il secondo tempo si apre con due cambi per la Viola: fuori Baldi e Lundin, dentro Piemonte e l'ex Cafferata che subito prova a rendersi pericolosa con una bella azione da destra ma calcia addosso ad Aguirre. Successivamente, anche il Napoli ha avuto la sua occasione con Paola Di Marino che, dagli sviluppi di un corner, prova a girare al volo verso il sette ma la palla esce di poco. Successivamente, la partita perde ritmo fino quasi all'80', quando la Fiorentina prova a rendersi più pericolosa, senza riuscire a concretizzare azioni. Su una di queste, Garnier con un ottimo recupero difensivo riconquista il possesso in area di rigore per il Napoli e lancia lungo il pallone per Acuti che, superando la difesa avversaria, batte a tu per tu Schroffenegger nonostante la smanacciata: 1-0 Napoli all'83'. Il clamoroso avviene, poi, due minuti più tardi: rigore per la Fiorentina all'85' per un presunto fallo di mano. Piemonte dal dischetto sbatte contro il palo e il risultato è salvo. Dopo cinque minuti più tre di recupero, il Napoli trova il primo successo della stagione, dopo le due sconfitte alle prime due gare.