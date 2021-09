Sventura social per Aurelio De Laurentiis: hackerato il profilo Twitter ufficiale

In mattinata, il giorno dopo la vittoria del Napoli sulla Juventus per 2-1, sventura social per il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis: il suo account Twitter è stato hackerato. All'improvviso, intorno alle 11:30 di oggi, 12 settembre, dal profilo ufficiale del patron del Napoli sono arrivate risposte a casaccio ad alcuni post, meme e link sul noto social network.

