Record di presenze per Insigne: sarà l'ultimo Napoli-Juve?

In data odierna alle ore 18:00 è atteso il big match Napoli-Juventus allo Stadio Diego Armando Maradona.

Nessuno deve spiegare ai napoletani l'importanza che questa sfida riveste: tantomeno a Lorenzo Insigne; napoletano e capitano della sua squadra del cuore.

Oggi, staccherà il tagliando numero 400 in maglia azzurra, in una sfida così sentita che, più di qualche volta, l'ha portato a commettere errori (banali e non) data l'alta carica emotiva della sfida.

A Fuorigrotta, Lorenzo, è sempre stato un trascinatore e, da quand'è tornato a Castel Volturno dagli impegni con la nazionale, non pensa ad altro se non a guidare i suoi verso la vittoria.

Sul banco, resta ancora ferma la questione rinnovo. Il contratto in scadenza a giugno del 2022 ora pone un serio interrogativo: sarà l'ultimo big match al Maradona? Ai posteri l'ardua sentenza.