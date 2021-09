Caos Leicester-Napoli, FIFA al lavoro per trovare una soluzione ragionevole: cosa filtra

Neanche il tempo di disputare un big match come quello contro la Juventus in programma alle ore 18:00 in data odierna, che spunta anche il primo impegno gravoso in campo internazionale a creare grattacapi al Napoli.

A tenere banco è la questione riguardante alcuni giocatori, di rientro da paesi individuati come zone rosse, che in Inghilterra non potrebbero metter piede se non dopo dieci giorni di quarantena.

Il Napoli, quindi, potrebbe avere tre assenze importanti come quella di Ospina, Rrahmani ed Osimhen, oltre la già nota assenza di Kalidou Koulibaly per squalifica nella sfida contro i foxes.

Nell'interesse generale, il Napoli si è appellato alla FIFA per mediare con il governo inglese che ora cerca una soluzione ragionevole per non creare disagi, ai partenopei così come agli altri club in ottica futura.

In caso di mancato accordo, i partenopei chiederanno il rinvio della gara.