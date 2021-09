Max Allegri è stato contattato da De Laurentiis ma non è arrivato a Napoli per un motivo: il retroscena

L'attuale e ritrovato allenatore bianconero Massimiliano Allegri, prossimo avversario del Napoli, prima di scegliere di sposare ancora la Juventus, era stato contattato proprio da Aurelio De Laurentiis per guidare il club azzurro. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, oggi ha svelato un retroscena che confermerebbe il tentativo di portare Allegri in azzurro.

"Prima della chiamata di Agnelli l’aveva cercato proprio il Napoli (puntuali e sempre affettuose le telefonate di De Laurentiis). Nel corso della lunga trattativa, però, alcuni passaggi contrattuali non erano stati del tutto chiariti e avevano finito per moltiplicare rinvii, riflessioni e dubbi". Questo, secondo quanto afferma Ivan Zazzaroni, è ciò che non ha permesso l'arrivo di Allegri a Napoli.