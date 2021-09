Oggi possibili novità sul recupero di Zielinski, potrebbe esserci con la Juve: le ultime

Oggi dovrebbero esserci novità sul possibile reintegro di Piotr Zielinski a disposizione di Luciano Spalletti, dopo l'infortunio subito al 35' della prima gara del Napoli nella Serie A ora in corso, contro il Venezia. Questo, almeno, quanto trapela dal quotidiano Tuttosport, nelle sue pagine di oggi.

"Si guarda con fiducia la ritorno di Zielinski. È atteso per oggi il nazionale polacco che nemmeno ieri sera contro l'Inghilterra è sceso in campo. L'infortunio, che al 35' di Napoli-Venezia lo aveva costretto ad uscire dal campo, non lo ha smaltito del tutto: è però in via di guarigione e ha preferito non rischiare. Oggi sarà visitato dal dottor Canonico e il medico sociale deciderà se dare il via libera a una sua convocazione per Napoli-Juventus"