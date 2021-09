Napoli-Juventus, le ultime sulla formazione: Anguissa verso l'esordio

A meno di due giorni dal big match di sabato alle ore 18 tra Napoli e Juventus, la redazione di Sky Sport ha riferito le ultime sulle probabili scelte di Spalletti contro i bianconeri.

La miglior notizia per l'allenatore toscano, e i tifosi partenopei, è l'allenamento in gruppo di Piotr Zielinski. Difficile un suo impiego dal primo minuto, più probabile la convocazione.

Spalletti continuerà con il 4-2-3-1 che lo accompagnò anche nella sua ultima avventura, all'Inter. In porta pronto Ospina. Difesa con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, Koulibaly e Manolas coppia centrale. Visti gli infortuni di Lobotka e Demme, a centrocampo scalda i motori Anguissa, al suo debutto con il Napoli, che sarà affiancato da Fabian Ruiz. Al posto di Zielinski come trequartista centrale, invece, c'è Elmas. Al suo fianco sulla trequarti ci sarà Politano a destra, con capitan Insigne a sinistra. In attacco tornerà Osimhen, dopo la riduzione della squalifica di un turno a inizio settimana.