Cinque assenze importanti per la Juventus per la sfida contro il Napoli

Emergenza in casa Juventus prima della sfida di sabato sera contro il Napoli in trasferta allo stadio Diego Armando Maradona. Tale emergenza è dovuta all'assenza di cinque calciatori chiave, tutti sudamericani, per via delle gare con le nazionali valide per le qualificazioni dei Mondiali in Qatar 2022. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive:

"La Juventus ritroverà i suoi cinque Nazionali sudamericani (Danilo, Bentancur, Cuadrado, Alex Sandro e Dybala) soltanto a poche ore dalla gara e da Torino filtra l’intenzione di Allegri di non schierarli al Maradona". I bianconeri, dunque, potrebbero sfidare il Napoli con un cambio di modulo e una rosa fortemente rimaneggiata.