Filtra pessimismo nel discorso di rinnovo del contratto di Lorenzo Insigne: la situazione

Pessimista, sulle sue pagine di oggi, la Gazzetta dello Sport in merito alla questione rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli. Queste le supposizioni scritte in un articolo che lega il capitano azzurro al 10 argentino Paulo Dybala, in una situazione di contratto simile a quella di Insigne ma più felice. I due potrebbero essere i principali protagonisti di Napoli-Juventus sabato 11 settembre.

"L'idea di potersi esibire nello stadio intitolato al suo idolo, a Diego Maradona, potrebbe spingere Paulo Dybala a chiedere ad Allegri di giocare, anche se sarà a disposizione soltanto da domani sera. E poi, il confronto con Lorenzo Insigne lo stuzzica. I due talenti vivono le stesse ansie, legate ai rispettivi rinnovi. Ma mentre per l'argentino l'accordo non è lontano, per il 10 della nazionale italiana il futuro a Napoli è fortemente compromesso: è improbabile che Aurelio De Laurentiis vada incontro alle richieste del giocatore e viceversa".