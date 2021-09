Spunta la possibile data del rientro di Diego Demme

Diego Demme finora ha giocato solo pochi minuti con il Napoli in questa stagione: durante la prima gara di precampionato a Dimaro contro la Pro Vercelli, duqnue è out da fine luglio. Il fallo subito dal centrocampista Gori rimediò la rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

Intanto, però, adesso potrebbe essere identificato un momento buono per il suo rientro. Secondo quanto scritto sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il Napoli lavora per riportarlo in campo alla metà di ottobre contro il Torino, più precisamente dopo le Finals di UEFA Nations League (che l'Italia giocherà in casa, appuntamento al 6 ottobre per la semifinale contro la Spagna).