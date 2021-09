Biglietti Napoli-Juventus, Curva B e distinti verso il sold out

Dopo la ratifica di vendita libera per i residenti in Campania sono andate a gonfie vele le vendite dei biglietti per assistere a Napoli-Juventus. Nonostante la polemica sui prezzi, quindi, i tifosi azzurri sono pronti a seguire la squadra al Maradona e a spingerla al massimo per la sfida con i bianconeri.

Dopo poche ore dall'inizio della vendita, sono già quasi esaurite le disponibilità di Tribuna Posillipo, Curva B e distinti superiori. Ancora qualche biglietto in più per Tribuna Nisida e Curva A. I tifosi azzurri vogliono supportare la squadra e lo stanno dimostrando anche in questa occasione.

FONTE: TicketOne