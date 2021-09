Tanti assenti causa Nazionali, Auriemma: "Per lo spettacolo sarebbe stato meglio rinviare Napoli-Juventus"

Il giornalista Raffaele Auriemma, in apertura al suo programma Si gonfia la rete su Radio Marte, ha rilasciato delle dichiarazioni sul prossimo appuntamento in calendario del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

"Giocare Napoli-Juventus in queste condizioni non mi piace. La Juventus è piena di assenti tra infortunati e rientri dalle Nazionali. Voi dite meglio così? Assolutamente no, vorrei vedere le due squadre con i migliori calciatori in campo, ecco perché avrei voluto che la partita fosse rinviata. Poi purtroppo non si può fare perché il calendario è troppo fitto.

Non che poi il Napoli sia messo meglio. Zielinski non credo riuscirà a giocare, Lobotka con una elongazione non potrà scendere in campo. A centrocampo il Napoli avrà solo Fabian Ruiz e Anguissa".

Le due squadre che si affronteranno al Diego Armando Maradona si trovano, infatti, con rose corte a causa dei rientri tardivi dalle nazionali e i numerosi infortuni. Spalletti sarà probabilmente costretto a schierare a centrocampo il nuovo arrivato dal Fulham, Anguissa.