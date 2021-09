Spalletti potrebbe perdere un titolare per la gara con la Juve: "Non è pronto"

"Zielinski non è pronto", categoriche le parole di Paulo Sousa, ct della Polonia, sul trequartista Piotr Zielinski, convocato in nazionale nonostante la botta presa già alla prima gara di Serie A contro il Venezia, che lo costrinse a uscire dopo 35'. Il Napoli spera di ritrovare il polacco per la gara contro la Juventus, di sabato 11 settembre, ma le probabilità che ciò accada - dopo le parole del ct - si abbassano.

Difficile che Zielinski, che a questo punto non scenderà in campo nemmeno stasera con l'Inghilterra, riesca ad esserci in un paio di giorni, a disposizione contro la Juventus. Nel caso, ovviamente, Spalletti ha pronta la carta Elif Elmas da giocarsi. Il macedone, con le sue prestazioni estive, ha promesso tanta qualità ma, ovviamente, perdere anche Zielinski non sarebbe davvero il massimo.