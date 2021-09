World Leagues Forum, no al Mondiale ogni due anni

Il Mondiale di calcio è la competizione più iconica ed importante del mondo del football. Fin dalle prime edizioni la massima competizione per nazionali ha rappresentato l'aspirazione massima per ogni calciatore. Nelle ultime settimane era stata proposta dalla FIFA una vera e propria rivoluzione.

L'organo calcistico aveva proposto di dimezzare l'intervallo di tempo tra una competizione e l'altra: passare cioè da quattro a due anni. Il World Leagues Forum, associazione che rappresenta le leghe professionistiche di tutto il mondo, si è fermamente opposto. Di seguito il comunicato ufficiale.

Il World Leagues Forum, l'associazione che rappresenta le leghe professionistiche a livello mondiale, si opporrà a qualsiasi proposta di tenere la Coppa del Mondo di calcio ogni due anni e diluire i valori storici e tradizionali di una competizione che significa tanto per tifosi e giocatori. La Coppa del Mondo è un evento sportivo simbolico e unico. La leadership della FIFA non può essere in grado di trasformare qualcosa di eccezionale in un evento banale puramente per servire i propri interessi a breve termine.

Una Coppa del Mondo biennale sconvolgerebbe negativamente l'economia del calcio e minerebbe il benessere dei giocatori in un calendario già sovraccarico.

In qualità di datori di lavoro di giocatori e sviluppatori del gioco a livello nazionale, le leghe richiedono discussioni complete e trasparenti in modo che il calendario del calcio, che richiede un equilibrio complementare tra partite di club e squadre nazionali, possa essere concordato da tutte le parti coinvolte a beneficio del gioco a tutti i livelli nel lungo periodo.

Lavorando insieme a tutte le parti interessate del calcio, il World Leagues Forum garantirà che la FIFA non sia autorizzata a prendere decisioni unilaterali sul futuro del calcio contro gli interessi di leghe, club, giocatori e tifosi.