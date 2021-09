Slovacchia, il ct Tarkovic: "Vi svelo la reale entità dell'infortunio subito da Lobotka"

Nella serata di ieri 7 settembre, tra le varie nazionali in gara per le qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar, ha giocato anche la Slovacchia dell'ex Marek Hamsik e di Stanislav Lobotka. Da segnalare per quest'ultimo una botta presa a inizio secondo tempo, che lo ha costretto a uscire dopo 53'. In conferenza stampa dopo il 2-0 al Cipro, ha parlato il ct Stefan Tarkovic, che ha spiegato quali sono le attuali condizioni del centrocampista azzurro.

"Quando è iniziato il secondo tempo è uscito per un infortunio muscolare che, al momento, non sembra essere molto serio. Siamo entrati nel match molto più lentamente, più che altro perché era il terzo incontro nel giro di pochi giorni. Durante l'intervallo abbiamo parlato delle condizioni dei giocatori, con l'idea di sostituire quelli che erano alla terza partita, ma purtroppo le situazioni di Lobotka e Weiss hanno influenzato le mie scelte".