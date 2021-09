Ospina o Marfella con la Juve: le ultime sul piano per il rientro del colombiano

Con Meret fuori dalla corsa per il match causa infortunio rimediato in Genoa-Napoli e riscontrato in nazionale, è corsa a due tra il secondo Ospina e il terzo Marfella per difendere la porta azzurra contro la Juventus. C'è anche Marfella in gara perché il colombiano è ancora fuori proprio con la sua Colombia e dovrebbe giocare domani 9 settembre - due giorni prima di Napoli-Juve - nella gara contro il Cile. Secondo il Corriere dello Sport, però, Ospina riuscirà a tornare in tempo a Napoli:

"Il piano è cambiato e magari va riveduto e corretto ancora. Per ora prevede l'arrivo a Parigi, crocevia di cambi per le varie destinazioni. Ospina arriverà nel tardo pomeriggio, avrà modo anche di fare un salto a casa, di andarsene in ritiro, di riposare a lungo e poi di sistemarsi i guanti, perché la Juve tocca a lui".