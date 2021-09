AGGIORNAMENTO - Problemi fisici per un titolare della Juventus ma il caso pare rientrato: le ultime

AGGIORNAMENTO ore 11:40 - Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, dopo la botta rimediata ieri, Federico Chiesa è ugualmente in campo questa mattina per la rifinitura in vista della gara di stasera al Mapei Stadium di Reggio Emilia, contro la Lituania. Parrebbe scongiurato l'infortunio per lui.

Secondo quanto riportato stamane dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante Federico Chiesa potrebbe lasciare la Nazionale a causa di alcuni problemi fisici subentrati nelle scorse ore.

Dopo Immobile e Insigne, che per motivi differenti hanno già lasciato il ritiro azzurro per tornare dai rispettivi club, adesso potrebbe aggiungersi anche l'esterno bianconero che a questo punto è in forse anche per la partita contro il Napoli. Federico Chiesa dovrebbe aver accusato un problema al flessore. Possibile dunque un cambio di modulo per la Juventus, in vista del match.