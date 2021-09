Italia-Lituania, capolavoro di Di Lorenzo

L'Italia sta asfaltando la Lituania nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Il primo tempo si è concluso per 4-0 in virtù della doppietta di Kean, dell'autogol di Utkus e la rete di Raspadori. Partita a senso unico, come ampiamente prevedibile.

Al minuto '54 l'Italia ha trovato la quinta rete grazie a Giovanni Di Lorenzo. Il terzino destro azzurro ha battuto il portiere avversario con un vero e proprio capolavoro. Dopo un'azione manovrata, Federico Bernardeschi, dal fondo, ha servito Di Lorenzo sul limite destro dell'area di rigore.

Il terzino ha lasciato partire un tiro cross dolcissimo sul secondo palo che, in maniera beffarda, ha battuto il portiere lituano. Una rete eccezionale quella del laterale azzurro, che continua a guadagnare posizioni nelle gerarchie di mister Mancini. Di seguito le immagini del gol.