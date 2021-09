Di Lorenzo ammette: "Volevo crossare, sono contento per il gol"

Nel corso del post partita di Italia-Lituania Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Rai Sport. Nel corso dell'intervista il terzino ha parlato del suo gol, della vittoria azzurra e del record battuto dalla Nazionale. Di seguito le parole.

"Volevo crossare, la palla è andata dentro, son contento per il gol e per i tre punti. Il mister ci ha detto di stare tranquilli e di continuare a giocare divertendoci e con entusiasmo. Ci sta non essere tanto brillanti ad inizio stagione, ma stasera abbiamo segnato parecchi gol e va bene così. Record? Incredibile, proveremo a farlo continuare ancora".