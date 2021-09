Sentenza Osimhen: la decisione ufficiale arriverà entro le 19:00

SENTENZA OSIMHEN - È prevista per le ore 19:00 la sentenza ufficiale di quella che sarà la decisione riguardante Victor Osimhen in vista del match di sabato contro la Juventus. Il nigeriano è in attesa di scoprire se potrà o meno prendere parte alla partita del Diego Armando Maradona.

Secondo quanto riferito da Massimo Ugolini, giornalista di SkySport, si attende l'esito del ricorso per le ore 19:00. Sentenza che è iniziata alle ore 16:00. Nel frattempo tutti attendono notizie dal giudice sportivo, sarà infatti lui a decidere le sorti dell'attaccante numero 9 del Napoli.