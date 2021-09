Italia-Lituania, l'idea del CT Mancini: riguarda Insigne

Grazie al pareggio con la Svizzera, l’Italia si è qualificata come la prima Nazionale della storia a portare a casa trentasei risultati utili consecutivi. Nonostante ciò, tardano ad arrivare i tre punti in questo avvio di qualificazioni verso i mondiali, fondamentali per l’approdo in Qatar 2022.

Per questo motivo, Roberto Mancini punta a soluzioni alternative per l’impegno di domani sera contro la Lituania, soprattutto nel tridente d’attacco. Diverse le possibilità a disposizione del C.T. della nazionale azzurra, che al posto di Ciro Immobile può contare su Raspadori, Kean e Scamacca o ricorrere all’ipotesi di Insigne, Bernardeschi e Zaniolo in posizione di falso nove.

In attesa del ritorno di Andrea Belotti, il capitano del Napoli potrebbe quindi cimentarsi in questo ruolo per lui insolito ed essere l'alternativa vincente dell'Italia.