Sorpresa Mertens, può tornare prima del previsto: ecco quando

Dries Mertens è sempre più vicino al rientro in campo. Il belga sta ancora recuperando dall'intervento di stabilizzazione della spalla sinistra che lo tiene out dal rettangolo verde dal mese di luglio.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport vola basso, affermando che il belga non si rivedrà in campo almeno prima del 23 settembre (trasferta contro la Sampdoria a Marassi).

La Gazzetta dello Sport invece svela come il miglior cannoniere del Napoli possa essere già una pedina disponibile nello scacchiere di Luciano Spalletti, nel big match contro la Juventus l'11 settembre.

"La spalla non dà più fastidio e la condizione atletica migliora" rende noto la rosea; se questa settimana di lavoro proseguirà come si spera, sabato Dries Mertens potrebbe andare in panchina e dare il suo contributo a gara in corso.