Napoli-Benevento, Spalletti prova un titolare in un ruolo insolito

Il test amichevole di stasera alle 21:00 contro il Benevento, è stato fortemente voluto da Luciano Spalletti per dare spazio alle seconde linee e questo non ha fermato la passione dei tifosi che vogliono mostrare vicinanza alla squadra.

Anche grazie al prezzo simbolico di €1,50 a biglietto (a prescindere dal settore) per l'amichevole contro il Benevento, lo Stadio Diego Armando Maradona si prepara al sold out.

Risultano esauriti, infatti, tutti i tagliandi per gli anelli superiori di Curve, Distinti e Tribune ed il Napoli ha messo in vendita anche i biglietti relativi agli anelli inferiori fino al riempimento dei ventisettemila posti a sedere.

Per accedere allo stadio, occorrerà presentare un documento d'identità valido e la certificazione verde COVID-19.

La formazione che scenderà in campo

Tra i pali, Luciano Spalletti, avrà l'alternanza di Idasiak e Marfella; sulla linea dei difensori spazio a Malcuit, Juan Jesus accanto a Manolas e Mario Rui che si alternerà con Zanoli sull'out mancino.

A centrocampo l'unico presente dei titolari è Fabian Ruiz, a cui verrà integrato un membro della Primavera per il centrocampo (forse Vergara) e Spalletti sperimenterà in quel ruolo anche Politano.

Il blocco offensivo vedrà agire Ounas, Petagna e Lozano che non è partito col Messico per ritrovare la migliore condizione fisica. Spazio alle seconde linee e ai giovani, quindi, in questo test molto importante per mettere minuti nelle gambe e sentire il calore della propria gente.