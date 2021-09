Caos Brasile-Argentina: a rischio arresto i quattro argentini che hanno violato le norme anti-COVID

Nel corso del match valevole per le qualificazioni ai prossimi mondiali tra Brasile ed Argentina, quello che è andato in scena al sesto minuto di gioco è stato qualcosa di mai visto prima.

Match interrotto per COVID, con l'ingresso in campo dei funzionari dell'Agenzia Nazionale di Vigilanza Sanitaria del Brasile e agenti di polizia sanitaria.

Quattro, i giocatori nel mirino: Cristian Romero (ex Atalanta), Emiliano Martinez, Giovanni Lo Celso ed Emiliano Buendìa.

I quattro albiceleste, provenienti da club di Premier League, in Inghilterra, avrebbero dovuto osservare un periodo di quarantena all'ingresso nel Paese. Ora rischiano l'arresto per aver fornito false informazioni nella documentazione per entrare in Brasile.