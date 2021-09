Petagna ha già parlato con Spalletti, ha una richiesta per la sfida con la Juve

Napoli-Juventus è molto più di una semplice partita di calcio. La sfida rappresenta l'antitesi per eccellenza, i novanta minuti totalizzanti durante i quali Napoli ed i napoletani cercano riscatto. Battere la Juve è sempre speciale per i tifosi azzurri, che aspettano il big match di sabato prossimo alle 18:00.

In attesa di conoscere l'esito del ricorso presentato dalla società per Osimhen, Spalletti è chiamato a scegliere il piano B. Meglio affidarsi ad un falso nueve (Lozano, Insigne) oppure puntare su un attaccante di peso come Andrea Petagna? Il calciatore ha rifiutato la Sampdoria ed è pronto a dare tutto per il Napoli.

Proprio per questo motivo, scrive Il Mattino, Petagna avrebbe già parlato con mister Spalletti e gli avrebbe fatto una richiesta esplicita: giocare da titolare in caso di assenza di Osimhen. L'attaccante italiano ha già segnato una volta alla Juve, su rigore ai tempi della SPAL. Ora è pronto per far male ancora alla Vecchia Signora, stavolta con una maglia ben diversa.