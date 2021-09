"Passione e Identità": inaugurato Napoli Club di Bologna intitolato a Giancarlo Siani

I tifosi partenopei residenti a Bologna hanno inaugurato il loro nuovo Napoli Club, "Passione e Identità", e l'hanno intitolato a Giancarlo Siani. Il giornalista de Il Mattino, ucciso dalla camorra nel 1985, è il simbolo della lotta alla criminalità e in lui i tifosi azzurri ritrovano i due valori che hanno dato il nome al Club.

Maurizio Criscitelli, presidente del Napoli Club Bologna, ha rilasciato delle dichiarazioni a Rai Radio 1. "Per quello che ha trasmesso, per i suoi valori, per il suo modo di essere - dice Criscitelli - ha dimostrato che non si è piegato davanti a nessuno".

Presente all'inaugurazione anche il Senatore Quagliariello, presidente del Club Napoli Parlamento, che ha definito il calcio "innanzitutto come tolleranza, va al di là delle fedi politiche, è una cosa che educa. Perciò è importante che il messaggio di oggi arrivi soprattutto ai ragazzi".

Anche Sandro Ruotolo ha rilasciato delle dichiarazioni per Rai Radio 1 in occasione dell'inaugurazione del Club, ed ha messo in risalto soprattutto il legame tra Napoli e Bologna. "Sono due città accoglienti per natura, quindi c'è molta sinergia. Il Napoli Club Bologna è inserito, fa parte della città".

Ospita d'eccezione il fratello di Giancarlo Siani, Paolo, che ha dichiarato di affidare "la memoria di Giancarlo a questi ragazzi, questa è l'arma più importante che abbiamo per ribellarci alla mafia".