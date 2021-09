Meret a Napoli, giovedì potrebbe sottoporsi ad una TAC

Il Napoli continua a monitorare attentamente la situazione legata ai portieri. Se per Ospina pare ormai quasi certo il ritorno in tempo per la sfida con la Juve, per Meret ci sarà ancora da aspettare. La frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della 3ª e 4ª vertebra lombare non consentirà a Meret il ritorno prima di un mese di stop.

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno Alex Meret è ora a Napoli e sta osservando un periodo di riposo. In settimana, in particolare giovedì secondo il quotidiano, il portiere azzurro potrebbe sottoporsi ad una TAC per capire lo stato dell'evoluzione della frattura.